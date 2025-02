La consigliera regionale del M5S Grazia Di Bari ha preso parte al convegno “Gurgo dalla tutela ambientale al rischio idrogeologico”, organizzato nella sala consiliare del Comune di Andria dall’intergruppo Cultura, Ambiente e Salute lo scorso sabato pomeriggio.

«Il Gurgo – spiega Di Bari – è una suggestiva depressione del terreno che si è formata a causa dell’erosione delle rocce calcaree tipiche dell’Alta Murgia. Proprio per il suo rilievo geologico e naturalistico, è stato inserito tra i Geositi di Puglia, ovvero luoghi che testimoniano importanti processi legati alla storia della Terra. L’incontro è stata l’occasione per capire come valorizzare questo sito, e le aree circostanti, in cui si potrebbero realizzare percorsi didattici per le scuole e momenti di formazione per i ricercatori, grazie alla varietà di specie vegetali e animali che vi si trovano. Istituzioni, associazioni e cittadini devono unirsi per dare vita a un centro di ricerca e a un polo turistico-educativo, capace di attirare visitatori interessati alla natura e di garantire al tempo stesso la protezione di questo ecosistema unico. Un progetto che porterò avanti, per cui ho richiesto anche un’audizione in Commissione regionale Ambiente. Il Gurgo va tutelato e trasformato in un esempio positivo di valorizzazione intelligente, in cui coniugare sicurezza, cultura e sviluppo sostenibile. Un modo per preservare la dolina carsica di Andria e trasmettere alle future generazioni un patrimonio ambientale ricco di potenzialità. Voglio ringraziare i veri protagonisti della serata e cioè tutte quelle persone che sono venute all’evento, quei cittadini che hanno scelto di interessarsi attivamente alle questioni del territorio. Senza di loro, parlare di un futuro migliore resterebbe solo un’idea»