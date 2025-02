Torna a riunirsi il Consiglio Comunale. Il Presidente Giovanni Vurchio, all’esito della conferenza di capigruppo, ha convocato il Consiglio per il prossimo 27 febbraio alle ore 16, in unica convocazione ed in adunanza ordinaria. I lavori saranno resi pubblici con trasmissione integrale in diretta streaming.

Questi i punti all’ordine del giorno:

1) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: “Variazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027

2) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: “Presa d’atto della definizione transattiva stipulata tra le parti Unione ARO 2 BT, Comune di Andria quale debitore solidale e società AMIU Puglia SPA in data 16/9/2024 – Riconoscimento di legittimità di un debito fuori bilancio nei confronti della Società AMIU Puglia SPA

3) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: “Riconoscimento di legittimità di un debito fuori bilancio nei confronti dell’AGER Puglia – Agenzia Territoriale della Regione Puglia, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani quali forme di cooperazione degli Enti locali

4) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: “PNRR – MIS.5 – COMP. 2 – INV. 2.3 – Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare. Proposte A.R.I.A.–A.C.Q.U.A.–T.E.R.R.A.. Realizzazione degli alloggi di edilizia sociale (Social Housing) di cui alla L.R. N.12 del 21 maggio 2008, da realizzarsi nell’ambito delle tre aree di intervento del “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare” di Andria – Aree A1.b – A2 – A4 – B4.b – C1.b –B2- C2. Approvazione ai fini urbanistici dei progetti di fattibilità tecnica ed economica in variante al PRG, adozione della variante urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio

5) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: “Approvazione accordo di collaborazione ex art. 15 l. 241/90 tra l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive per il Lavoro – ARPAL Puglia e il Comune di Andria per la gestione dei rapporti legati all’utilizzo della sede del centro impiego di Andria: presso plesso scolastico “Dante Alighieri” in via Ospedaletto.”

Seguono i riconoscimenti di legittimità di alcuni debiti fuori bilancio e n. 2 ordini del giorno: modifica del progetto di attraversamento carrabile tra Largo Appiani e Piazza Bersaglieri d’Italia e tutela e valorizzazione del sito naturalistico “Gurgo di Andria” e individuazione di soluzioni alternative per la realizzazione della vasca di laminazione – Misure urgenti di salvaguardia ambientale e territoriale.