Termina il 10 marzo “Il mese della Sostenibilità”, l’iniziativa pensata dall’Assessorato alla Bellezza del Comune di Andria per parlare concretamente di stili di vita alimentare e ambientale davvero differenti. All’Andria Food Policy Hub si alternano in questi giorni percorsi, iniziative e processi, laboratori, degustazioni, contest, incontri, presentazioni ed anche un museo. Presentato anche l’avvio dei G.A.S, i Gruppi di Acquisto Solidale, con benefici e opportunità sia per chi aderisce sia per la comunità dei produttori.

Un mese dedicato all’alimentazione sostenibile che, anche in occasione della Giornata Internazionale dei legumi, elogia questo alimento capace di produrre benefici sia per il corpo che per l’ambiente. E’ attivo, infatti, fino al 10 marzo il LEGU Museo, un museo interattivo per scoprire varietà e storie dei legumi, costruito sulle curiosità degli amanti del mondo dei legumi, uno degli alimenti più sostenibili e salutari per il pianeta e per gli umani. Venerdì 21 febbraio il Food Policy ospiterà una cooking class a base di legumi e un aperitivo a lume di candela, a sostegno dell’iniziativa di Rai Radio 2 “M’illumino di meno”.

Sabato 22 febbraio, “Legumi un piatto sostenibile”: un talk tra produttori di legumi, nutrizionista di SlowFood Puglia con il racconto di questo mondo curioso e sostenibile e il concorso “porta il tuo piatto a base di legumi”.

«La bellezza di respirare e accogliere percorsi educativi nel continuo processo avviato nei luoghi rifunzionalizzati accanto al chiostro san Francesco, quali quelli del Food Policy Hub – spiega l’Assessora alla Bellezza, Daniela Di Bari – conferma l’obiettivo di quei luoghi abbinati al progetto in corso e l’importanza continua delle necessarie scelte nella comunità volte a trasformare nel bene le abitudini, per compiere azioni di cura quotidiane per l’ambiente e per le persone insieme a percorsi di pace e di sostenibilità ambientale e umana».

(info per “Legu Museo” e “cooking class” sui profili social di “Andria Food Policy Hub” e “Spazio Terre” o al numero 392 767 7290).