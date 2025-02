Ieri nuova seduta di Consiglio Comunale, in cui sono stati approvati i punti inseriti all’ordine del giorno. Dopo la preliminare discussione in merito all’interrogazione sul “Piano casa regionale”, presentata dai consiglieri di minoranza, l’assise ha proceduto alla discussione e votazione delle proposte di deliberazione portate in Aula.

Il Consiglio ha approvato il nuovo Regolamento Generale delle Entrate Tributarie. La ratio di questo provvedimento sta nella «necessità di adeguare il vecchio regolamento alle modifiche intervenute nella disciplina del Contenzioso Tributario – ricorda l’Assessore alla Trasparenza, Pasquale Vilella – recependo le semplificazioni in materia di adempimenti tributari nonché quelle in materia di accertamento e di revisione del sistema sanzionatorio. Grande risalto è stato dato al contraddittorio preventivo e all’autotutela con l’introduzione di quella obbligatoria. Da ultimo – aggiunge ancora l’Assessore – è stata inserita la possibilità, per i contribuenti con ISEE non superiore quello per beneficiare di contributi sociali, di richiedere una rateizzazione più favorevole al fine di consentire a tutti di onorare i propri impegni nei confronti del Comune».

L’Assise comunale ha deliberato, approvando, anche queste proposte: revoca della Delibera di Consiglio Comunale n.10/2024 e contestuale approvazione dello schema di convenzione finalizzato a consentire l’uso temporaneo dell’immobile sito in via Apuleio n.3, a “Servizi di pubblica utilità per accoglienza e assistenza ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale”; approvazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) della città di Andria; approvazione del Regolamento sulle espressioni artistiche di strada.

Giunta in Consiglio Comunale anche la fase conclusiva del progetto di completamento della viabilità di servizio relativa alla SP. 2 (ex S.P. n. 231)– svincolo per Montegrosso. Come ha ricordato l’Assessore alla Visione Urbana, Anna Maria Curcuruto, «dopo lungo dibattito con Regione e Provincia, è arrivata a conclusione positiva al 4 dicembre scorso l’adozione della variante urbanistica. Da allora è stata necessaria la pubblicazione sull’Albo Comunale per quindici giorni, necessari per le eventuali osservazioni (che però non ci sono state) ed ora il Consiglio è chiamato all’approvazione definitiva. Tra l’altro – ha aggiunto l’assessore – con i Fondi FSC risultano presenti gli 11 milioni di euro, fondi regionali, per coprire le maggiori spese necessarie alla realizzazione dello svincolo e la Provincia può finalmente procedere» Il Consiglio comunale chiude questo iter con l’approvazione definitiva della variante urbanistica.

Dopo le proposte di deliberazione, l’Aula ha discusso sulle mozioni, votando favorevolmente quella presentata dai Consiglieri Comunali di maggioranza con la quale si impegna il Consiglio a promuovere una proposta, a livello nazionale, per l’introduzione dell’educazione emotiva nelle scuole dell’obbligo, poiché è necessario un cambiamento culturale e legislativo importante per prevenire la violenza e la prevaricazione di genere specie tra i giovani. Il sindaco Giovanna Bruno ha chiesto particolare attenzione su questo tema da parte del Consiglio perché «soprattutto i minori sempre più manifestano forti fragilità che richiedono un intervento più organico a fianco delle agenzie educative, scuola famiglia parrocchia, che da sole non bastano più. Anche la comunità politica deve farsene carico, aiutando queste agenzie con interventi sempre più mirati».

Respinte invece le altre due mozioni: “PUMS – Affidamento progettazioni e relative fasi di studio a più studi e professionisti” e “Dimensionamento scolastico”, entrambe presentate dai consiglieri di minoranza: la prima perché ininfluente, in quanto già previsto nel Regolamento Comunale un criterio di rotazione degli incarichi; la seconda perché ultranea rispetto alla Delibera di Giunta Regionale definitiva sul Dimensionamento che ha confermato l’attuale assetto scolastico, per il quale l’Amministrazione ha già anticipato di voler mantenere inalterato per la terza annualità (a.s. 2026/2027), al netto di quelle che saranno le nuove indicazioni regionali.

Sul tema del dimensionamento si ricorda il già convocato tavolo tra scuola, sindacati e Amministrazione in programma domani 19 febbraio alle ore 11 in Sala Consiliare, su iniziativa dell’Assessora alla Persona con delega all’istruzione, Dora Conversano.