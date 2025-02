Questa mattina, 15 febbraio, due squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute per un incendio che ha interessato un casolare abbandonato situato in via Gaspare Spontini, ad Andria.

Sul posto sono accorsi anche agenti della Polizia Locale e della Polizia di Stato per garantire la sicurezza dell’area e supportare le operazioni di spegnimento. Grazie alla rapidità e all’efficacia dell’intervento, le fiamme sono state domate in tempi brevi, evitando che il rogo potesse propagarsi ulteriormente.

Fortunatamente, all’interno dell’edificio non erano presenti persone, e non si registrano feriti. Resta ora da accertare la causa dell’incendio, che sarà oggetto di ulteriori verifiche da parte delle autorità competenti.