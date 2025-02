Il Presidente del Consiglio Comunale, dott. Giovanni Vurchio, all’esito della conferenza dei capigruppo convoca il Consiglio Comunale per il giorno 17 Febbraio 2025 alle ore 17:00 in seduta pubblica ed in adunanza ordinaria, in un’unica convocazione. I lavori saranno resi pubblici con trasmissione integrale in diretta streaming.

All’ordine del giorno è prevista l’interrogazione con dibattito sul tema “Piano casa regionale”, presentata dai Consiglieri Comunali Gianluca Grumo, Andrea Barchetta e Antonio Scamarcio; seguiranno le seguenti proposte: proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: “Revoca Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29/2/2024 e contestuale approvazione, ai sensi dell’art. 23-quater del d.p.r. n. 380/2001 e s.m.i., dello schema di convenzione finalizzato a consentire l’uso temporaneo dell’immobile alla via Apuleio n.3, a “Servizi di pubblica utilità per accoglienza e assistenza ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale”; proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: “Approvazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) della città di Andria; proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: “Approvazione del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie; proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: “Regolamento sulle espressioni artistiche di strada – Approvazione; proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: “S.P. n. 2 (ex S.P. n. 231) – Completamento dei lavori della viabilità di servizio nell’ambito dei lavori di ammodernamento/allargamento del piano viabile e realizzazione della viabilità di servizio ex S.S. n. 98 dal Km. 52+285 al Km. 62+598 – Svincolo S.P. 22 (Ex S.P. 12) per Barletta – Uscita Montegrosso al Km 58+600. Approvazione definitiva della variante urbanistica, ai sensi dell’art. 12, comma 3, della L.R. n. 3/2005 e s.m.i.”.

Seguono mozioni e ordini del giorno, di seguito specificati:

MOZIONI (n. 4)

PUMS – Affidamento progettazioni e relative fasi di studio a più studi e professionisti (prot. n. 0086252 del 24.09.2024) – presentata dai Consiglieri Comunali Gianluca Grumo, Andrea Barchetta e Antonio Scamarcio.

Azioni incisive ed urgenti per Andria (prot. n. 0109462 del 25.11.2024) – presentata dai Consiglieri Comunali Sanguedolce Gianluca, Bruno Francesco e Losappio Raffaele.

Impegno del Comune di Andria a promuovere una proposta nazionale sull’introduzione dell’educazione emotiva nelle scuole dell’obbligo. (prot. n. 0114107 del 05.12.2024) – presentata dai Consiglieri Comunali Fortunato, Addario, Asselti, Maiorano, Losappio, Marchio Rossi, Sanguedolce, Leonetti, Sgarra, Bruno F., Farina, Vilella, Matera e Sinisi.

Dimensionamento scolastico. (prot. n. 014275 del 06.02.2025) – presentata dai Consiglieri Comunali Marmo, Fisfola, Barchetta, Del Giudice.

ORDINI DEL GIORNO (n. 2)

Modifica del progetto di attraversamento carrabile tra Largo Appiani e Piazza Bersaglieri d’Italia. (prot. n. 0118146 del 16.12.2024) – presentato dal Consigliere Comunale Michele Di Lorenzo.

Tutela e valorizzazione del sito naturalistico “Gurgo di Andria” e individuazione di soluzioni alternative per la realizzazione della vasca di laminazione – Misure urgenti di salvaguardia ambientale e territoriale. (prot. n. 0006480 del 21.01.2025) – presentato dal Consigliere Comunale Michele Di Lorenzo.