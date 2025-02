Ringrazio il Consiglio d’Istituto dell’I.C. Verdi-Cafaro, la Dirigente Scolastica Grazia Suriano, la Presidente Avv. Rita De Maio per il loro impegno costante e soprattutto l’assessore regionale Debora Ciliento per aver condiviso questa nostra battaglia. In fine tutte le famiglie che non hanno mai smesso di credere nella possibilità di un esito diverso.