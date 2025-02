Prende il via il ciclo di incontri tematici promosso da Andria Bene in Comune con l’obiettivo di immaginare e costruire il futuro della città. Andria 2031 si propone come un percorso partecipativo, aperto a tutti i cittadini che desiderano contribuire con la propria voce e le proprie idee alla costruzione di una città migliore. Il primo appuntamento, dedicato alla sostenibilità urbana, si terrà lunedì 10 febbraio alle ore 19:00 presso il Food Policy Hub – Chiostro San Francesco.

L’evento rappresenta un’opportunità per riflettere su come rendere Andria una città più sostenibile, accessibile e vivibile, affrontando temi cruciali per il suo sviluppo futuro. Interverranno esperti e rappresentanti di realtà locali, tra cui:

– Giorgio Cicco – Legambiente Andria

– Antonio Leonetti – Urban Mobility

– Sabino Ardito – Spazio Terre

Durante l’incontro, i relatori condivideranno idee e proposte per promuovere una transizione ecologica e sociale, con un focus su mobilità sostenibile, gestione del territorio e inclusione. Al termine della discussione, è previsto un Aperitivo Sociale a cura di Spazio Terre e Orto Raccolto, un momento conviviale per continuare a dialogare e confrontarsi in un’atmosfera informale.