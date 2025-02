«L’Amministrazione Bruno, dopo gli sfaceli dello scorso anno, si è ripetuta nel voler creare scompiglio nel mondo scolastico cittadino. Siamo alle prese con scelte illogiche che vanno a snaturare complessi scolastici, creando confusione nel percorso di istruzione dei bambini e disagi nelle famiglie». Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Sabino Napolitano, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia.

«Il tutto, chiaramente, nasce dal Piano di Dimensionamento voluto dal Comune, a cui oggi viene dato seguito irritualmente dalla Provincia BAT e dalla Regione Puglia che hanno deliberato per lo scorporo della scuola dell’infanzia Carella dall’Istituto Verdi-Cafaro, consentendo al nuovo, così costituito, Istituto Comprensivo Maraldo-Cotugno di avere un numero di iscrizioni necessario per poter avere autonomia scolastica. Una vicenda, politicamente imbarazzante per l’Amministrazione Bruno, che fa persino finta di aver subito una decisione dall’alto quando risulta evidente il legame politico tra i governi, cittadino, provinciale e regionale tutti a guida PD.

Diciamo che l’Amministrazione Bruno ha disegnato il piano, facendoci mettere però la firma finale dalla Provincia con un tentativo di deresponsabilizzazione abbastanza ridicolo. Anche i muri, infatti, conoscono i ruoli rivestiti da alcuni attuali consiglieri e assessori comunali all’interno delle nostre scuole cittadine.

Crediamo, allora, così come richiesto da altre forze politiche e da esponenti andriesi in seno al Consiglio regionale, che vi sia una sola cosa da fare: convocare il Consiglio Comunale ed intervenire per invocare da parte della Regione Puglia un atto che riporti la “Carella” nell’istituto “Verdi-Cafaro”.

Occorre una discussione vera e aperta alla cittadinanza, nessuno può nascondersi dietro scelte di chicchessia. Già lo scorso anno il sindaco Bruno ha avuto sulla coscienza un Dimensionamento scolastico poco apprezzato e sconclusionato, ora non si perseveri nell’errore e non si ragioni con la logica della difesa di tesi preconcette o, peggio ancora, della difesa di qualche rendita di posizione».