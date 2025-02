Avrà inizio venerdì 7 febbraio prossimo (con una anteprima nazionale) il programma degli eventi sportivi della Corsa di Miguel per le scuole di tutto il territorio nazionale che hanno aderito alla iniziativa. Si partirà proprio dalla pista intitolata a Pietro Mennea dello stadio comunale “Cosimo Puttilli” di Barletta. Per l’occasione saranno qui presenti l’ideatore della “Corsa di Miguel”, il giornalista sportivo Valerio Piccioni, per il CONI il Presidente del Comitato Regionale Puglia Angelo Giliberto ed il Delegato Provinciale BAT Antonio Rutigliano, per l’Ufficio Scolastico Regionale, la Responsabile per l’attività motoria Maria Montrone e la Referente Bat Assuntela Messina, oltre al delegato al progetto Gianni Pistillo, per l’Amministrazione Comunale di Barletta il Sindaco Mino Cannito e l’Assessore allo Sport Marcello Degennaro. Il progetto, patrocinato anche da UISP e AICS, si prefigge di divulgare i valori e l’importanza dello sport nella vita quotidiana. Considerata la massiccia partecipazione delle scuole che hanno aderito alla iniziativa, esso si svilupperà attraverso una serie di tappe nelle varie Città e consentirà ai diversi istituti di confrontarsi e di vivere insieme una giornata di festa e di attività sportiva.

Definito il relativo calendario:

Venerdì 07 febbraio 2025 BARLETTA Stadio Cosimo Puttilli Raduno ore 08.30

Martedì 11 febbraio 2025 ANDRIA Stadio S. Angelo dei Ricchi Raduno ore 08.30

Mercoledi 12 febbraio 2025 TRINITAPOLI Stadio Comunale Raduno ore 08.30

Venerdì 14 febbraio 2025 TRANI Stadio Comunale “N. Lapi” Raduno ore 08.30

Martedì 18 febbraio 2025 BISCEGLIE Campo Sport. “Di Liddo” Raduno ore 08.30

Il programma della singola giornata prevede, in linea di massima, con inizio dalle ore 9.00, lo svolgimento di 6 gare sulla distanza dei 1.000 metri per le 18 categorie (9 maschili e 9 femminili) interessate dagli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado ed un unico staffettone con 50 alunni delle scuole primarie che percorreranno ciascuno 400 metri. Ricordiamo che la giornata finale nazionale, a cui accederanno i 30 migliori tempi degli alunni delle scuole secondarie di tutta Italia, avrà luogo a Roma il 21 marzo del 2025 presso lo Stadio dei Marmi, intitolato sempre all’indimenticabile campione Pietro Mennea.