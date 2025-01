Ha accusato un malore e si è accasciato a terra su di una impalcatura all’interno di un cantiere edile in zona Capirro a Trani. Immediato l’allerta dei colleghi al numero di emergenza del 118. Sul posto due le equipe sanitarie immediatamente giunte a distanza di pochi minuti e che hanno rianimato l’uomo, un 61enne di origine andriese, e lo hanno successivamente trasferito all’Ospedale “San Paolo” di Bari in codice rosso. Sul posto necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco che hanno utilizzato un’autoscala per trasportare in basso la barella e consentire poi il trasferimento dell’uomo in ambulanza. Intervento complesso delle due equipe sanitarie arrivate sul posto con altrettante postazioni di Trani e Barletta.