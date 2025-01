L’oratorio come spazio di crescita umana e cristiana, nonché sulla giustizia riparativa come strumento di riconciliazione e responsabilizzazione. È questo l’obiettivo di “Oratorio e giustizia riparativa. Percorsi di comunità e riconciliazione”, un convegno in programma per giovedì 30 gennaio alle 19.45 presso il Salone parroccchiale dell’Oratorio “San Filippo Neri” della parrocchia San Giuseppe Artigiano.

Una tavola rotonda pensata in occasione del quinto anniversario dalla firma dell’accordo di collaborazione tra l’U.I.E.P.E. (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Bari) e la Comunità parrocchiale guidata da Don Sergio Di Nnni, presidente regionale Anspi e consigliere nazionale con delega alla formazione.

Nel corso dell’incontro interverranno ospiti con contributi di carattere pastorale, formativo e psicologico, a partire dalla Dott.ssa Angela Anna Bruna Piarulli, direttore reggente U.I.E.P.E di Bari, il dottor Francesco Pizzolorusso, psicologo scolastico e di comunità e il dottor Alessio Perniola, fisico e divulgatore scientifico Multiversi.