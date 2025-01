Maggiore sicurezza e controllo del territorio grazie all’aumento del numero di agenti nella Questura della Provincia di Barletta-Andria-Trani. La soddisfazione dell’onorevole di Fratelli d’Italia Mariangela Matera per l’insediamento di 60 nuovi agenti presso la Questura di Andria.

«È la dimostrazione della sensibilità del Governo Meloni per il nostro territorio – ha detto la parlamentare andriese -. I 60 nuovi agenti vanno ad aggiungersi ai 50 già inviati qualche mese fa. Oggi il corpo di polizia della BAT conta 401 agenti, un buon numero per una provincia di 400mila abitanti. Avevamo trasferito al Ministro Piantedosi le esigenze segnalate dal nostro territorio e le risposte sono state immediate. Quello raggiunto è un risultato importante per la sicurezza dei cittadini della nostra Provincia. Siamo da sempre al fianco dei nostri agenti che si impegnano ogni giorno per garantire la sicurezza collettiva. Come partito abbiamo lanciato una petizione per dire basta alle aggressioni alle forze dell’ordine – conclude l’onorevole Matera -. Durante le ultime festività natalizie abbiamo visitato le principali caserme della Provincia, per dare loro vicinanza e per ringraziarli per il lavoro che quotidianamente svolgono sul territorio».