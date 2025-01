Si è tenuto ieri nella sala consiliare del Comune di Andria il convegno dal titolo: “Centro Antico e Storico: dalla Tutela alla Rigenerazione”, moderato dal giornalista Vincenzo Rutigliano, organizzato dall’intergruppo consiliare formato dai consiglieri Vincenzo Coratella, Michele Coratella, Michele Di Lorenzo e Gianluca Grumo. All’incontro ha partecipato la consigliera del M5S Grazia Di Bari.

«È stato un momento importante – dichiara Di Bari – in cui ci siamo confrontati con associazioni, operatori del turismo, residenti del centro storico e cittadini. Abbiamo discusso dei problemi del centro storico e di come poterlo valorizzare. Questioni che possono essere affrontate solo attraverso l’ascolto e il dialogo. Nei confronti dei cittadini è indispensabile usare parole di verità: il cambiamento richiede impegno concreto, collaborazione e una visione chiara che metta al centro le loro istanze e necessità. La serata di ieri deve essere un punto di partenza per immaginare e costruire un futuro in cui il centro storico, cuore pulsante di Andria, torni a essere un luogo vivo, accogliente e ben integrato nella vita cittadina. In questo sarà fondamentale cogliere le opportunità che arriveranno dall’inserimento della città nell’elenco regionale dei Comuni ad ‘economia prevalentemente turistica e città d’arte’. Ripartire dalla valorizzazione del patrimonio culturale e artistico, affrontando con determinazione le criticità, è la chiave per restituire slancio culturale ed economico alla nostra comunità. L’ascolto e il confronto sono la base per costruire una città migliore».