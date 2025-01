Torna nelle edicole della città “Insieme”, il mensile di informazione della Diocesi di Andria. Spazio alle voci che animano la Diocesi, dalle associazioni ai movimenti, alle iniziative cittadine con approfondimenti ed interviste.

Un punto di riferimento nelle comunità parrocchiali e non solo. In copertina focus sulla pace e sulla speranza, temi chiave nell’anno giubilare, con riferimento al messaggio di Papa Francesco in occasione della 58°esima giornata mondiale della pace.