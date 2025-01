Bari, 16 gennaio. In partenza ci sono 13 studenti dell’Ites Les “Ettore Carafa” di Andria accompagnati dal professor Tedone per il “Treno della Memoria”, un viaggio che lascia il segno e che coinvolge ogni anno oltre sessantamila ragazzi che attraversano l’Europa con destinazione Cracovia.

A dir la verità un treno non ci sarà, ma un pullman che attraverserà quattro stati per raggiungere la Polonia, lì dove i ragazzi inizieranno il loro viaggio nella memoria.

Tante le parole che possono “fare memoria” per una storia che non si può e non si deve dimenticare, pena diventare disumani.

E allora giorno dopo giorno, proveremo a raccontare le emozioni e le testimonianze degli studenti che hanno scelto di attraversare le pagine più buie della nostra storia per guardare al presente con nuovi occhi.

Appuntamento a domani.