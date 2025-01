Altro incidente stradale nel territorio di Andria questa volta sulla SP2 nei pressi della borgata di Montegrosso. Teatro dell’incidente che ha coinvolto una Renault Clio è la rotatoria provvisoria per l’accesso al borgo andriese al centro di numerose polemiche ma soprattutto al centro di tanti incidenti stradali. Ieri pomeriggio l’ennesimo attorno alle 18 con la vettura guidata da una donna di Canosa che ha terminato la corsa contro i guard rail di protezione della rotatoria stessa. Tanti danni per la vettura e due feriti soccorsi dall’arrivo delle equipe sanitarie del 118 e trasportati al Pronto Soccorso di Andria. Sul posto prima la Polizia di Stato e poi la Polizia Locale per i rilievi. Complesse anche le operazioni di ripristino della rotatoria, particolarmente pericolosa di sera non essendoci nessun impianto di illuminazione, terminate a tarda sera.