Nel primo pomeriggio di ieri 13 gennaio, presso il Comando della Polizia Locale di Andria, si è presentata un’anziana donna che segnalava di non avere più notizie da ieri pomeriggio di un suo cugino 88enne, residente nella vicina Via Beato Angelico e che vive da solo.

Il personale del Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale in servizio si precipitava presso l’alloggio segnalato, sito al primo piano di una palazzina ubicata ad un centinaio di metri di distanza dal suddetto Comando e, constatato che la porta era chiusa a mandate dall’interno e l’anziano non rispondeva nemmeno al suo telefono cellulare, il cui squillo si sentiva però provenire dall’appartamento, richiedeva l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Barletta e il personale sanitario del S.E.T. 118, che giungevano velocemente in loco.

I Vigili del Fuoco entravano nell’appartamento attraverso la porta del balcone di pertinenza dell’alloggio e l’anziano uomo veniva rinvenuto sul pavimento del corridoio, ancora in vita, con un trauma cranico e ferite al capo che si era procurato cadendo accidentalmente in casa. Aperta la porta d’ingresso dall’interno, veniva consentito l’accesso ai sanitari del 118, che dopo aver stabilizzato il malcapitato, lo trasportavano in codice rosso presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “L. Bonomo” di Andria, dove è stato poi ricoverato in condizioni piuttosto critiche.