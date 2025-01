E’ di cinque feriti nel complesso, tra cui anche un minore, il bilancio di uno scontro questo pomeriggio tra due vetture una Megan di colore scuro ed un Fiat Doblò ad Andria sulla SP43 nei pressi del Santuario del SS. Salvatore. Sul posto necessario l’intervento di tre equipe sanitarie del 118.

L’impatto, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Andria attorno alle 16. I feriti sono stati trasferiti in codice giallo al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Bonomo” di Andria.