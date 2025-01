Uno scontro tra un tir ed una autovettura attorno a mezzogiorno e due feriti in gravi condizioni trasferiti in codice rosso al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Bonomo”. E’ quanto accaduto nel tratto di Autostrada A14 in direzione Pescara tra Trani ed Andria. Le cause dello scontro sono al vaglio della Polizia Stradale intervenuta sul posto mentre rapido l’arrivo di due equipe sanitarie del 118 tra cui la “medicalizzata” di Andria oltre a quella di Trani per il soccorso ai due occupanti dell’utilitaria. Illeso, invece, l’autista del mezzo pesante. Circa 3 i chilometri di coda con traffico interdetto in direzione Pescara come comunica anche Autostrade per l’Italia.