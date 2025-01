Torna la paura in città ad Andria dove questa mattina c’è stato un sequestro da parte di alcuni malviventi ai danni del titolare di una sala slot del centro di Andria. L’uomo sarebbe stato costretto a consegnare l’incasso di questi giorni che stava per depositare in banca prima di esser rilasciato in una zona esterna alla città. Massimo riserbo da parte delle forze dell’ordine poi intervenute ed in particolare degli uomini della Polizia di Stato che hanno immediatamente avviato le indagini. Il bottino potrebbe essere di diverse migliaia di euro.