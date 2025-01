La diocesi di Andria è in festa per l’ordinazione presbiterale di Fra Gianfranco Rella, 45 andriese e appartenente alla comunità francescana dei frati di Puglia e Molise. Una chiamata ricevuta nel 2007, anno della vestizione, poi la professione solenne nel 2014 e ancora il desiderio di continuare la sua missione con il dono del presbiterato ricevuto nella serata di ieri nella chiesa del SS.Sacramento, sua comunità d’origine.

«Ciò che caratterizza un presbitero è il venir consacrato per dare carne» – ha sottolineato Mons. Luigi Mansi durante l’omelia – «il mistero del presbiterato di fra Gianfranco è legato da oggi e per sempre alla sua esistenza, in ogni attimo di vita».

Una celebrazione sentita e partecipata a cui hanno preso parte familiari, giovani e famiglie che hanno incrociato fra Gianfranco nei loro percorsi di vita.

«Questa assemblea di fronte a me rappresenta un campo fiorito» – ha detto fra Gianfranco – «Tanti piccoli fiori incontrati su strade diverse» – E poi un ringraziamento particolare alla sua comunità parrocchiale d’origine, quella del SS.Sacramento che lo ha visto crescere fin da bambino accompagnandolo nella crescita personale e spirituale. «Questa parrocchia rappresenta per me un’ostetricia, sono nato in questo luogo. Grazie don Vincenzo e don Alessandro per la partecipazione a questo progetto di vita».