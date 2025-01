Il presidente del Consiglio Comunale dott. Giovanni Vurchio, all’esito della conferenza di capigruppo, ha convocato per martedì 7 gennaio alle ore 16 il consiglio comunale, il primo dell’anno 2025, in seduta pubblica ed in adunanza ordinaria in un’unica convocazione, che sarà trasmessa integralmente in diretta streaming. Il nuovo anno parte con una importante novità dal punto di vista amministrativo: il consiglio comunale esaminerà e voterà il Bilancio di previsione 2025/2027. Oltre al bilancio, sono all’ordine del giorno i seguenti punti: 1) Mozione di indirizzo alla Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Programma Triennale delle opere pubbliche, programma triennale degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2025/2027 ed elenco annuale 2025. Programma Triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato – Approvazione; 2) Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale legge n. 160 del 27/12/2019, modifiche articoli; 3) Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2025/2027. Approvazione; 4) Programma Triennale delle opere pubbliche, programma triennale degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2025/2027 ed elenco annuale 2025. Programma Triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato – Approvazione; 5) Approvazione della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027.