Ricorre oggi 2 gennaio il 73° anniversario del Pio Transito del Venerabile Mons. Giuseppe di Donna, Vescovo della Diocesi di Andria dal 1940 al 1952, nativo di Rutigliano, religioso dell’Ordine Trinitario e missionario in Madagascar.

Come da tradizione, sarà celebrata una solenne celebrazione eucaristica alle ore 18.30 nella Chiesa Cattedrale di Andria, dal vescovo Mons. Luigi Mansi e da don Carmine Catalano, Vicepostulatore della causa di beatificazione dell’amato Vescovo di Andria. E come da tradizione saranno presenti le civiche amministrazioni, con i rispettivi sindaci e le diocesi di Andria e Rutigliano.

«In un tempo in cui si sente l’urgenza di avere testimoni credibili di equilibrio e sana operosità – commenta il Sindaco di Andria Giovanna Bruno – penso a Mons. Di Donna come ad una figura che ancora può ispirare il bene di questa Città. Penso al Beato come ad un riferimento di cui però bisogna ancora conoscere meglio e di più il suo grande bagaglio umano, morale e valoriale che lo ha portato ad essere Venerabile e che rende orgogliosi tutti noi».

Giovedì 9 gennaio, alle ore 20 presso la chiesa del Carmine, ci sarà l’Adorazione Eucaristica ispirata ai testi del Venerabile.