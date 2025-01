Nel corso dei servizi disposti, volti a disincentivare l’acquisto e l’utilizzo dei pericolossisimi fuochi illegali, gli Agenti della Polizia Locale di Andria, hanno sequestrato ieri pomeriggio botti illegali in uso a minorenni, oltre che la denuncia al titolare di un’attività commerciale per vendita di fuochi pirotecnici categoria F2.

Magnum, raudo, candele magiche, bengala, batterie di petardi tipo migliatrice, mini cicciole, petardo super vampiro, classificati come merce pericolosa e priva di ogni tipo di autorizzazione.

Nell’ambito dei servizi mirati a contrastare il consumo di bavande in vetro, nella giornata del 24, gli Agenti hanno sequestrato circa 10 bottiglie tipo spumante e sanzionato tre persone che stavano festeggiando in Piazza Vittorio Emanuele (ex piazza Catuma) in violazione all’Ordinanza Sindacale n. 422 del 22 dicembre 2024, inoltre hanno sanzionato due titolari di due attività di somministrazione per occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione ai sensi dell’art. 20 del C.d.S. ed il titolare di un pubblico esercizio per somministrazione di bevande senza aver presentato la scia sanitaria.

I controlli proseguiranno nelle prossime ore.