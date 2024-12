I ricordi sono tanti e chiari come fosse ieri, in realtà sono passati oltre 50 anni da quando Domenico Simone insieme a sua moglie Raffaella Sinisi ha alzato la saracinesca del loro locale. Una salumeria prima, poi trasformata in latteria per finire con il “Minimarket Sinisi” in viale Venezia Giulia, nato nel lontano 1969, ancora oggi punto di riferimento per l’intero quartiere e che oggi, 31 dicembre, abbasserà per l’ultima volta la saracinesca.

Oltre mezzo secolo di attività, segnata dal lavoro instancabile di Domenico Simone, classe 1943, una vita spesa per il lavoro fin da bambino, quando consegnava prodotti caseari in bicicletta da Andria a Barletta. Una decisione sofferta, quella di chiudere definitivamente il locale di famiglia, «per noi è un figlio che abbiamo cresciuto in questi anni, ci siamo dedicati appieno a questa attività e ora chiudere per sempre non è facile» – spiega Domenico Simone, titolare insieme a sua moglie che fin dall’età di 18 anni, subito dopo il matrimonio, lo ha accompagnato in questa avventura con i loro quattro figli cresciuti all’interno del locale.

Da allora di strada ne è stata fatta e oggi Domenico, insieme a sua moglie, raccontano anni di sacrifici e lavoro, valori trasmessi da generazioni. «Non è il guadagno a contare, ma l’impegno, la determinazione che ci metti in quello che fai» – spiega Domenico – «La mia famiglia mi ha da sempre insegnato i valori dell’educazione e del senso di responsabilità, il lavoro era l’unica cosa che avevamo e fin da quando ho dieci anni ho aiutato mio padre».

Domenico e Raffaella martedì 31 dicembre chiuderanno definitivamente la loro attività, una notizia che ha scosso l’intero quartiere di viale Venezia Giulia e le tante generazioni che hanno varcato la porta del loro minimarket.