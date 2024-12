Del risultato finale naturalmente poco importa visto che l’obiettivo della serata era quello di ricordare in particolare tre storici tifosi della Fidelis Andria legati dalla passione per i colori della propria città ma anche da parentela. Ma più in generale la serata ha voluto rimarcare le radici e l’attaccamento di un tifo storico che negli anni ha saputo rigenerarsi mantenendo sempre forte la propria identità. Obiettivi perfettamente centrati ieri sera nel centro sportivo Fidelis “Arca” con il Memorial Scamarcio in ricordo di Emilio, Riccardo e Vincenzo.

L’evento organizzato dai gruppi del tifo organizzato della Fidelis e dal settore giovanile della società andriese e condotta dal giornalista Peppino Ernesto, ha visto tra i protagonisti anche l’ex assistente arbitrale di serie A Francesco Fiore oltre ad alcuni rappresentanti della prima squadra e la presenza dell’attore e tifoso andriese nonchè figlio di Emilio, Riccardo Scamarcio. Con lui tanti selfie, aneddoti ed abbracci così come quelli tributati ad un indimenticato ex Renato Olive.

Alla fine c’è stata grande partecipazione anche al torneo a squadre tra i gruppi organizzati con la vittoria finale degli Ultras 98 ma cori e canti anche di Brigata Fidelis, NNA e Drunks Group tutto lo storico cuore del tifo andriese. Tra ricordo e futuro c’è comunque una certezza.

Il servizio completo su News24.City.