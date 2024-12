Una tragedia sfiorata ieri sera sulla SS 170 dir. A per Andria al Km 7. Un albero di alto fusto è caduto sulla carreggiata, colpendo un’autovettura Land Rover in transito, dopo aver abbattuto anche la recinzione metallica di una villa.

Il fatto è accaduto alle ore 19.30 circa, contemporaneamente al tragico incidente stradale verificatosi sulla S.P. 2.

Fortunatamente le due persone che erano a bordo del veicolo sono rimaste praticamente illese e non è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118, peraltro impegnati a soccorrere le altre persone coinvolte nel sinistro stradale mortale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Andria, che hanno immediatamente messo in sicurezza l’area del sinistro, accaduto in prossimità di una curva pericolossisima e al buio, organizzando la marcia dei veicoli in transito a senso unico alternato a causa di una semicarreggiata completamente ostruita dall’albero caduto e dal veicolo incidentato.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Barletta che hanno provveduto a tagliare l’albero, a sgombrare la strada e mettere in sicurezza la recinzione metallica abbattuta.

Sul posto è giunto anche il personale reperibile dell’ANAS, che provvedeva alla pulizia della strada.

Alle ore 22:00 circa la circolazione stradale veniva completamente ripristinata in condizioni di sicurezza.

Da segnalare che intorno alle ore 19.00 gli agenti della Polizia Locale erano anche intervenuti sulla S.C. 7 Via Vecchia Spinazzola, in corrispondenza di una curva pericolosa che attraversa il boschetto di S. Agostino, per alcune profonde buche sulla carreggiata che hanno causato il danneggiamento di pneumatici di alcuni veicoli in transito. Sul posto sono intervenuti operai reperibili dell’azienda municipalizzata Andria Multiservice S.p.A. che hanno provveduto a colmare le buche segnalate con catrame a freddo.