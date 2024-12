Festa in casa Virtus Andria per il consueto scambio degli auguri in occasione del Natale e del fine anno. Tutti i tesserati, insieme alle famiglie, si sono dati appuntamento al centro sportivo “Lamapaola”. Un pomeriggio di tornei, divertimento, saluti e ringraziamenti, che ha visto coinvolti tutti i giovani che fanno parte della Virtus Andria, dal settore giovanile agli oratori, passando per la prima squadra che milita in Terza Categoria. Presente una rappresentanza dei Senior. Occasione per trarre anche bilanci in vista del nuovo anno.

Accanto al gioco, anche un momento di preghiera e riflessione con don Sergio Di Nanni, parroco di San Giuseppe Artigiano, tra le comunità che fanno parte della famiglia Virtus.

Nel 2025 della Virtus Andria ci sarà tanto spazio per il sociale.

Il servizio.