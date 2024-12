Una rappresentazione iconica e di protesta come quella dei pacchi regalo dell’Amministrazione di Andria guidata dal Sindaco Bruno. E’ la scelta fatta da parte delle opposizioni a Palazzo di Città, Fratelli d’Italia, Azione, Lega, Udc, Io Sud, Liberali Riformisti e Generazione Catuma, scesi in piazza per mettere in evidenza alcune criticità legate ad Andria e non risolte nei 4 anni di amministrazione di centro sinistra.

Tanti i temi come ha spiegato il commissario cittadino di Fratelli d’Italia il dott. Sabino Napolitano che rimarcato anche la valenza politica delle scelte operate dall’amministrazione. Come ha ricordato il consigliere comunale di Azione Gianluca Grumo c’è anche un grande problema nella maggioranza dell’amministrazione andriese.

Tra i temi trattati anche sport e giovani con Generazione Catuma a ribadire le difficoltà del cartellone di eventi natalizi e la vicenda legata alla piscina comunale.

Il servizio completo su News24.City.