È ormai una tradizione consolidata nel panorama dell’impegno solidale, è una goccia nell’oceano dei bisogni e delle esigenze dei meno abbienti, è un gesto di elevatezza spirituale e generosità. Va ormai al di là dell’appuntamento in sé, ma rappresenta un simbolo di umanità e fraternità, che poi sono alcuni dei veri valori del Natale.

Riecco il pranzo solidale al ristorante “Cottura Media” del patron Nicola Nenna, ormai da diversi anni impegnato in questo atto concreto di generosità ed organizzato con la collaborazione del Centro Educativo Antoniano di Trani (Madonna di Fatima). Come ogni anno il Comune di Trani, tramite l’Assessorato dei Servizi Sociali segnala e seleziona famiglie o singoli cittadini particolarmente bisognosi che potranno quindi accedere al pranzo, il giorno della Vigilia di Natale, il prossimo 24 dicembre. È proprio il contributo finanziario da parte dello stesso Comune di Trani, che permetterà una presenza ancor più folta di persone bisognose che potranno beneficiare di questo “regalo”.

Tra il luccichío di questi giorni e lo “stress” da regali, ben venga un virtuale focolare acceso, con intorno i concittadini meno abbienti, un momento di sana pausa e convivialità. Col sorriso di tutti loro, la “mano tesa” di Nicola (ancora una volta il suo locale, come in altre occasioni quest’anno per altri pranzi e cene solidali, come per i bambini dell’Antoniano, si rende protagonista in positivo) ed un Natale più sentito.