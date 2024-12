Al via “Facciamo pace” il terzo atto del cartellone natalizio organizzato dal Comune di Andria, per impulso dell’assessorato alla Bellezza e in collaborazione Puglia Culture.

Venerdì 20 dicembre in piazza Catuma, alle ore 10.30 sarà inaugurata l’installazione del maestro cartapestaio Deni Bianco, pluripremiato al Carnevale di Putignano e sarà presentato l’intero programma della rassegna, curata da Kuziba teatro che partirà il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano e si snoderà per varie piazze e luoghi della città, piazza Catuma, piazza Duomo, la Cattedrale, Officina S. Domenico. Saranno presenti la Sindaca Giovanna Bruno e l’Assessora alla Bellezza, Daniela di Bari.