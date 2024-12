Nella seduta di ieri, 18 dicembre, il Consiglio Comunale ha approvato tutti i punti all’ordine del giorno. Per l’assenza dei consiglieri di minoranza le cui interpellanze e interrogazioni erano poste all’o.d.g., le stesse non state discusse. L’assise ha così proceduto a discutere e approvare i successivi punti. In particolare è stato approvato le aliquote e le detrazioni IMU per l’anno 2025.

«E’ una delibera ricorrente – spiega l’assessore alla Trasparenza, Pasquale Vilella –. E’ annualmente propedeutica al bilancio di previsione. Anche quest’anno questa amministrazione si trova a confermare quanto già deliberato negli scorsi anni a causa del perdurare della vigenza del piano di riequilibrio. Si coglie l’occasione per sottolineare che, come già deliberato per l’anno 2024, anche per l’anno 2025 la Giunta ha confermato le agevolazioni previste per le aree edificabili soggetti al vincolo P.A.I. ed al vincolo P.P.T.T.».

Approvato anche il riconoscimento dei debiti fuori bilancio posti all’o.d.g.. Le mozioni sono state rinviate alla prossima seduta.