Tutto ciò che il calcio giovanile può regalare ai piccoli praticanti dello sport più amato al mondo. A spiegarlo saranno due nomi di altissima levatura per il settore. Stiamo parlando del campione del mondo 2006, Simone Perrotta, e del segretario dell’Associazione Italiana Calciatori junior Fabio Poli.

“Il calcio giovanile, un’occasione di crescita”, è questo il titolo dell’incontro in programma martedì 17 dicembre alle 15.30 nell’auditorium dell’Istituto Professionale Colasanto di Andria, organizzato dalla Football Academy Andria e dalla onlus “Amici per la vita”.

Un appuntamento formativo non solo per i giovani praticanti calciatori, ma soprattutto per i loro genitori e per i tecnici delle scuole calcio. Proprio a queste realtà del territorio si apre l’incontro che è assolutamente gratuito e permetterà ai piccoli atleti di avere selfie e autografi dal “Perrotta Nazionale”. In scaletta ci sono i saluti del dirigente scolastico Cosimo Strazzeri, del presidente della onlus “Amici per la vita” Felice Gemiti e del responsabile tecnico della Football Academy Alessandro Di Bari. Tra gli ospiti della giornata anche l’ex calciatore di serie A, Giuseppe Abruzzese, attuale procuratore calcistico.