Undici giovani under 35 selezionati nella categoria “eccellenze”: tra questi c’è anche Noemi Delfino, giovane andriese studentessa di ingegneria aerospaziale presso il Politecnico di Torino selezionata per il “Premio Italia Giovane” e premiata nella giornata di ieri presso Villa Blanc, sede della Luiss Business School.

Una testimonianza da condividere e diffondere nella società quella della studentessa andriese, specializzata nell’integrazione dei fattori umani nel design di missioni spaziali con esperienze in Esa, Epfl e Isae-Supaero.

«Questo riconoscimento valorizza non solo i miei risultati, ma anche il percorso fatto di sacrifici e ambizioni – spiega la studentessa – Tuttavia, la mia è semplicemente una storia tra tante, poichè ho avuto il piacere, durante le mie esperienze, di conoscere moltissime altre persone che meritano altrettanto di raccontare il loro percorso».

Una iniziativa nazionale, quella di “Premio Italia Giovane”, con l’obiettivo non solo di celebrare traguardi raggiunti, ma anche ricordare l’importanza delle nuove generazioni riconoscendo i giovani come protagonsiti nello sviluppo e nella crescita del Paese così come ricordato da Noemi Delfino: «Credo che non si tratti solo di celebrare i traguardi raggiunti, ma di mostrare che i sogni possono trasformarsi in realtà con determinazione e sacrificio».

Ancora tanti i sogni e gli obiettivi da raggiungere per la giovane andriese che adesso è stata selezionata dall’International Space University per partecipare ad un percorso di studio in Corea del Sud, un progetto che richiede un grande investimento in termini di impegno ma soprattutto economico: «Ho aperto una campagna di raccolta fondi e spero che, attraverso il sostegno di chi crede in me e nell’importanza di queste iniziative, io possa cogliere appieno questa opportunità e continuare a ispirare chi, come me, sogna in grande».

Ecco il link per una donazione: https://gofund.me/97421af3