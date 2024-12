Prosegue il percorso di performance collettiva di Trame di Pace promosso dall’associazione In & Young dove si cerca di condurre il pubblico al fluire e creare relazioni, con l’intento di tessere legami tra il materiale e l’immateriale in un crocevia di emozioni e sensibilità. E’ un’occasione per capire come trasformarle in riflessione più profonda e in impegno ad agire. Ciascuno per la sua parte e secondo le sue possibilità.

La performance collettiva “Trame di pace” patrocinata dal Comune di Andria – Assessorato alle Pari Opportunità prosegue soprattutto nel suo intento di non spegnere i riflettori su un tema come la violenza di genere. Il dolore molte volte toglie le forze, le energie, i sogni, ma non le parole. Questa volta è il turno di Paola Colarossi con la performance dal titolo TI PROMETTO IL MARE. Grazie al potere del racconto Paola Colarossi autrice del Libro omonimo dialogherà con il pubblico coadiuvata dalla voce narrante di Mariella Colasuonno.

“C’era un tempo in cui nelle sere d’inverno ci si raccoglieva per raccontarsi storie che, passando di bocca in bocca finivano per diventare storie. C’era un tempo delicato e magico che ancora c’è”.

Appuntamento a domenica 15 dicembre presso il palazzo Ducale di via vaglio ore 19.30.