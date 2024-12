Sarà disposta l’autopsia sul corpo di Giulia Acquaviva la donna residente a Barletta deceduta mercoledì scorso a seguito dell’incidente alla periferia della città su via Minervino. In gravissime condizioni c’è anche suo marito di 61 anni alla guida della Volkswagen Polo su cui viaggiava la coppia. L’uomo è stato trasferito dall’Ospedale “Dimiccoli” di Barletta al Policlinico “Riuniti” di Foggia. Le sue condizioni però sono molto serie e sarà necessario un ulteriore intervento chirurgico dopo quello già subito a Barletta. Lo scontro violentissimo con un Fiat Doblò sul quale viaggiavano quattro persone. La Procura di Trani ha aperto un fascicolo d’inchiesta su cui è iscritto tra gli indagati il conducente dell’altro veicolo un uomo di 33 anni di Andria.

L’accusa per lui è quella di omicidio stradale come da prassi in questi casi. Sottoposti a sequestro i due veicoli mentre per la donna sarà necessaria l’autopsia all’interno del Policlinico di Bari dopo esser deceduta, per le gravi ferite riportate, nel pronto soccorso del “Bonomo” di Andria. Lo scontro tra i due mezzi è avvenuto, secondo la ricostruzione della Polizia Locale di Barletta che ha proceduto ai rilievi, attorno alle 16,15 di mercoledì scorso. Probabile che sia necessaria una perizia cinematica con un accertamento tecnico non ripetibile per individuare la causa precisa del sinistro. La famiglia di Giulia Acquaviva è assistita dallo studio 3A che ha già individuato un ingegnere forense oltre ad un medico legale di parte.