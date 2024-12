E’ in programma lunedì 16 dicembre ‘24 l’appuntamento con la Giunta in Quartiere: dopo Borgo Montegrosso, il centro storico, il quartiere San Valentino, il Quartiere Fratta e San Giuseppe Artigiano, l’esecutivo cittadino incontra i residenti del Quartiere Via Castel del Monte – Via delle Querce.

Il quartiere, interessato negli ultimi anni da un importante investimento edilizio e residenziale, è tra i più nuovi della città. Al fine di conoscere eventuali problemi, necessità, ma anche per illustrare al quartiere i prossimi sviluppi, il Sindaco e la Giunta Comunale incontreranno i cittadini del quartiere lunedì sera alle ore 19.30 nei locali della parrocchia “Madonna della Grazia”.

La “Giunta in Quartiere” è un appuntamento periodico di incontro che punta a fare partecipare i cittadini ai temi cruciali per l’Amministrazione, oltre a raccogliere spunti di riflessione, segnalazioni e suggerimenti operativi, in un dialogo democratico e aperto con il territorio.

Chiunque voglia promuovere una Giunta di quartiere, come associazioni, parrocchie, realtà territoriali, comitati ma anche per suggerimenti, proposte, iniziative o segnalazioni può farlo scrivendo a questo indirizzo di posta: [email protected].