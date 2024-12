Il Consiglio Comunale, nella seduta di ieri 11 dicembre, ha discusso e approvato tutti i punti all’ordine del giorno, ad eccezione della questione IMU 2025.

Dopo la prima ora dedicata alle interrogazioni ed alle interpellanze, l’assise ha esaminato il punto n. 2: Imposta Municipale Propria (IMU) Approvazione aliquote e detrazioni per l’anno 2025. All’esito del confronto in aula sulla pregiudiziale sollevata dalle opposizioni relativamente al mancato passaggio della proposta di delibera dalla Terza Commissione, il punto è stato ritirato e rinviato alla prossima seduta.

Il Consiglio ha approvato subito dopo il Regolamento Comunale per la Gestione del Centro Comunale di raccolta dei rifiuti differenziati, nonché 14 debiti fuori bilancio iscritti all’ordine del giorno. «I debiti fuori bilancio sono tanti, ma abbiamo l’obbligo di gestirli e licenziarli, dopo aver fatto tutti i passaggi previsti – ha dichiarato il sindaco Giovanna Bruno in aula durante la discussione, richiamando tutti al “patto di lealtà” – Non ha senso continuare a rimpallarsi la provenienza dal passato o individuare colpe attuali, cosa che appartiene al siparietto della politica delle parti. Abbiamo il dovere di non danneggiare i cittadini, oltremodo penalizzati nel tempo. Per questo richiamo tutti ad una maggiore consapevolezza del ruolo consigliare che si ricopre, esercitandolo con lealtà e collaborazione, nei limiti del possibile, soprattutto quando in ballo sono i legittimi diritti dei cittadini».

Rinviate invece alla prossima seduta le tre mozioni.