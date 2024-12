Si informa la cittadinanza che il Consiglio Comunale della Città di Andria è convocato in seduta pubblica e ordinaria in unica convocazione per il giorno mercoledì 11 dicembre 2024, alle ore 16:00, presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città.

I lavori saranno trasmessi in diretta streaming, garantendo così la massima trasparenza e partecipazione. Oltre alle interrogazioni ed interpellanze, l’ordine del giorno prevede un’articolata discussione su temi di rilevante interesse per la comunità, tra cui:

Aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2025, con l’obiettivo di definire le misure fiscali per il prossimo anno;

Approvazione del Regolamento per il Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti differenziati, per migliorare la gestione ambientale;

Riconoscimento di debiti fuori bilancio, con riferimento a sentenze esecutive e obblighi pregressi;

Tra le mozioni, si discuterà inoltre dell’introduzione dell’educazione emotiva nelle scuole dell’obbligo, una proposta significativa per la formazione dei giovani. L’assemblea rappresenta un’importante occasione di confronto sui principali progetti e sulle scelte amministrative per il futuro della città.