Il Consiglio Comunale, riunitosi ieri in unica convocazione, ha discusso ed approvato tutti i punti all’ordine del giorno, alla presenza del Sindaco Giovanna Bruno che è tornata alla piena attività. Dopo la prima ora dedicata alle interrogazioni ed alle interpellanze, l’assise comunale ha discusso e approvato tutti i punti all’o.d.g.: indirizzi sull’affidamento in concessione del servizio di asilo nido comunale; a seguire l’approvazione del Progetto Definitivo ai soli fini urbanistici ed adozione della Variante Urbanistica relativamente alla S. P. n. 2 (ex S.P. n. 231) – Completamento dei lavori della viabilità di servizio nell’ambito dei lavori di ammodernamento/allargamento del piano viabile e realizzazione della viabilità di servizio ex S.S. 98 dal Km 52+ 285 al km 62+598 – Svincolo S.P. 22 (Ex S.P. 12) per Barletta – uscita Montegrosso al Km 58+600; riconoscimento dei debiti fuori bilancio; aggiornamento delle Tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione; aggiornamento del prezzo stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 124 del 28.12.2023 del prezzo di cessione delle aree previste nel Piano di Zona 167 Nord; aggiornamento ISTAT del prezzo stabilito con Deliberazione di Consiglio n. 123 del 28.12.2023 del prezzo di cessione delle aree previste nel Piano per gli Insediamenti Produttivi; infine, approvata la determinazione aliquote per l’anno d’imposta 2025 dell’Addizionale Comunale IRPEF.

Le due mozioni previste, invece, sono state rinviate ad altra seduta.

Asilo Nido Comunale: la delibera che il consiglio ha approvato all’unanimità aveva ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio dell’asilo nido comunale, un indirizzo a cui si è giunti con una serie di incontri promossi dal Settore Politiche Sociali e Istruzione, a partire dal 29 marzo 2024 con la Conferenza di Servizi tra i diversi enti finalizzata all’autorizzazione del servizio. In particolare, si prevedere di esternalizzare la concessione per 9 anni per 52 posti che sarebbero suddivisi in queste fasce d’età: 10 posti per i lattanti (3-12 mesi), 32 posti per bambini da 13 a 24 mesi e 10 posti per bambini da 25 a 36 mesi.

È previsto un canone di concessione a base annua di 9 mila 258 euro.

«E’ un servizio educativo che dal punto di vista della relazione, dell’autonomia, della creatività e dell’apprendimento – ha rimarcato l’Assessora alla Persona Dora Conversano – deve coinvolgere i bambini fin dalla tenera età. Ovviamente sempre in piena consapevolezza e collaborazione con le relative famiglie perché ogni tipo di percorso formativo ha bisogno di coinvolgere sempre i genitori. Tra le altre novità, che apporterebbe un servizio in concessione, ci sarebbe anche una tempistica di lavoro per questo servizio più rispondente ai bisogni del territorio, perché gli asili nido, le scuole materne statali hanno un orario abbastanza rigido, mentre le scuole paritarie, le scuole private offrono una maggiore elasticità per gli orari di accoglienza dei bambini. Consapevoli dell’urgenza e dell’importanza di avviare questo servizio, ringrazio i consiglieri tutti per la piena condivisione».

Approvazione del Progetto Definitivo ai soli fini urbanistici ed adozione della Variante Urbanistica relativamente alla S. P. n. 2 – svincolo Montegrosso

«Con questo provvedimento che l’aula ha approvato si compie un passo in avanti nella direzione di sblocco dell’accesso al borgo di Montegrosso – ha assicurato l’Assessore salla Visione Urbana Anna Maria Curcuruto – dopo la notizia dei 2 milioni di euro messi a disposizione dalla Provincia Bat e degli 11 milioni quali fondi di coesione che il Governo Centrale e Regionale hanno firmato che permetteranno di concludere l’opera. Approvando la variante mettiamo un altro punto fermo nella vicenda che porterà a mantenere la rotatoria con l’uscita di Montegrosso, con la messa in sicurezza e l’illuminazione che avevamo annunciato già da qualche settimana, frutto di intesa e di collaborazione con la Regione e i suoi uffici».

«Sono due provvedimenti importanti quelli che l’aula ha adottato – dichiara il Sindaco Giovanna Bruno – Abbiamo ripreso in mano la situazione del “Gabelli” colpevolmente chiuso da anni e che invece vogliamo riconsegnare alla città, recuperando il tempo fin qui trascorso, perché abbiamo a cuore la cura delle persone, a partire dai più piccoli. Nonostante la difficile condizione dell’Ente, abbiamo comunque puntato su questo servizio trovando soluzioni alternative come l’affidamento in concessione del servizio. Non solo: abbiamo anche puntato al potenziamento dei servizi per l’infanzia, con la previsione di un polo per l’infanzia nel quartiere San Valentino ed un nuovo nido nella zona 167 nord».

Sulla s.p. 2 il Sindaco ha dichiarato: «Per questa Amministrazione il borgo di Montegrosso è una priorità tanto che, appena insediati, abbiamo lavorato con la Provincia assumendoci la responsabilità gi garantire l’accesso al borgo, concentrandoci sul progetto di realizzazione definitiva dello svincolo. Un’attenzione a Montegrosso che manifestiamo nella continua azione di promozione e valorizzazione culturale e turistica con tante iniziative sempre più strutturate».