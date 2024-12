Nei giorni scorsi, le Volanti della Questura di Andria hanno arrestato un uomo di 37 anni, residente nella città federiciana, per tentata rapina ai danni di un cittadino rumeno. L’episodio è avvenuto in Via Ponte Giulio, dove l’aggressore ha cercato di estorcere denaro alla vittima, minacciandola con una pistola.

L’allarme e l’intervento della Polizia

La segnalazione è arrivata tramite il numero d’emergenza 112. Un uomo ha riferito di essere stato avvicinato da un individuo vestito di nero e armato di pistola, che aveva tentato di sottrargli del denaro. In preda al panico, la vittima si è rifugiata nella propria abitazione, mentre l’aggressore, sferrando pugni alla porta, cercava di entrare.

Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente, trovando nelle vicinanze un uomo che corrispondeva alla descrizione fornita. Dopo averlo bloccato e perquisito, gli agenti hanno rinvenuto una pistola che è poi risultata essere a salve.

Arresto e convalida

Sulla base degli elementi raccolti, il 37enne è stato arrestato dagli operatori della Questura di Andria, sotto il coordinamento del Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica. L’uomo è stato trasferito presso la Casa circondariale di Trani. Successivamente, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha chiesto e ottenuto la convalida dell’arresto.