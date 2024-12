Nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella città di Andria, recentemente intensificata su input del Questore BAT, la Polizia di Stato ha proceduto alla perquisizione di un’abitazione situata nei pressi della Questura. L’operazione ha portato all’arresto di un quarantasettenne del posto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici e già destinatario di un Avviso Orale emesso dal Questore.

Rinvenuti cocaina e materiali per lo spaccio

La Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Barletta Andria Trani, durante la perquisizione domiciliare, ha rinvenuto cocaina già suddivisa in dosi per un peso complessivo di 53 grammi. Inoltre, sono stati sequestrati materiali per il confezionamento e un telefono cellulare, elementi che confermerebbero le attività illecite del soggetto nel traffico di sostanze stupefacenti.

Convalida dell’arresto e misure cautelari

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di interventi volti a colpire gli spacciatori attivi nella città di Andria, che hanno portato a numerosi arresti nelle ultime settimane.