Torna la paura ad Andria per un ordigno esplosivo che ha distrutto uno sportello bancomat questa notte. Una modalità che mancava in città da diversi anni. E’ accaduto attorno alle 4 di questa notte con una persona a volto coperto che avrebbe introdotto l’esplosivo all’interno dello sportello bancomat della Banca di Andria di via Settembrini ad angolo con via Don Luigi Sturzo nel centro della città federiciana.

Potente la deflagazione che ha distrutto lo sportello bancomat, danneggiato alcune vetture parcheggiate oltre alle abitazioni al primo piano della palazzina che ospita l’istituto di credito andriese. Tanti danni ma fuga a mani vuote per il malvivente, a volto coperto, fuggito senza riuscire però nel suo intento di svaligiare la cassa. Sull’accaduto ora indagano i carabinieri che stanno acquisendo le immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona e non solo dell’istituto bancario. Oltre ad individuare l’autore si cerca di capire se l’uomo potesse essere accompagnato anche da eventuali complici.

Una modalità, come detto, che mancava però da molti anni in città ad Andria. Tra 2016 e 2018, infatti, furono molti i tentativi riusciti e non, di portar via soldi dai bancomat o postamat della città con l’ormai famosa tecnica della marmotta. Poi tanto lavoro delle forze dell’ordine che hanno smantellato diverse organizzazioni nel corso del tempo oltre alle ulteriori misure di sicurezza adottate dagli stessi istituti di credito. Assalti ai bancomat che, invece, non sono mancati in questi anni in provincia specialmente nell’ofantino. Un gesto, dunque, che bisognerà capire quanto isolato o frutto di una organizzazione più complessa.