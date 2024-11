Il Presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Vurchio, all’esito della conferenza dei capigruppo ha convocato l’Assise per il prossimo mercoledì 4 dicembre alle ore 16, in seduta pubblica ed in adunanza ordinaria, in un’unica convocazione. I lavori saranno resi pubblici con trasmissione integrale in diretta streaming. All’o.d.g. sono previsti i seguenti temi: - Interrogazioni/ Interpellanze (n.14) - Riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio (n. 4)

– S. P. n. 2 (ex S.P. n. 231) – Completamento dei lavori della viabilità di servizio nell’ambito dei lavori di ammodernamento/allargamento del piano viabile e realizzazione della viabilità di servizio ex S.S. 98 dal Km 52+ 285 al km 62+598 – Svincolo S.P. 22 (Ex S.P. 12) per Barletta – uscita Montegrosso al Km 58+600. Approvazione del Progetto Definitivo ai soli fini urbanistici, ai sensi dell’art. 12 comma 3, L.R. n. 3/2005 e s.m.i. ed adozione della Variante Urbanistica”(Prot. n. 0107487 del 19.11.2024).

– Aggiornamento delle Tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione

– Prezzo di cessione delle aree previste nel Piano di Zona 167 Nord – Aggiornamento

– Prezzo di cessione delle aree previste nel Piano per gli Insediamenti Produttivi – Aggiornamento ISTAT

– Addizionale Comunale IRPEF – Determinazione aliquote per l’anno d’imposta 2025. Approvazione A

– Affidamento in concessione del servizio di asilo nido comunale – Indirizzi