E’ iniziato con un minuto di raccoglimento in memoria di Alessandro D’Angelo, il funzionario improvvisamente scomparso lo scorso 16 novembre, il consiglio comunale di ieri.

L’assemblea ha dedicato anche un minuto di silenzio a tutte le vittime di femminicidio di questo anno, i cui nomi sono stati letti in aula dalle consigliere Fortunato, Asselta, Leonetti e Maiorano. L’aula consiliare per l’occasione è stata “occupata” dalle lenzuola ricamate in rosso dalle volontarie di In & Young, dedicate al tema della violenza di genere, protagoniste nei giorni scorsi dell’iniziativa “Trame di Pace”.

Il Consiglio Comunale, presieduto dal consigliere anziano Vincenzo Coratella, ha visto l’assenza della Sindaca Giovanna Bruno. Al suo posto il Vicesindaco Cesareo Troia.

L’assemblea, dopo un’ora dedicata alle interrogazioni ed alle interpellanze, ha discusso e approvato i seguenti punti all’ordine del giorno:

– variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 – Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 206 in data 11.11.2024 (Servizi Sociali e Suap);

– Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2024/2026. Aggiornamento del piano approvato con la precedente Delibera di Consiglio Comunale n. 125 del 28.12.2023;

– Variazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 ex art. 175, comma 2, D- Lgs. n. 267/2000;

– Programma Comunale per il Diritto allo studio (L.R. 31/2009). Annualità 2025;

– Servizio di refezione scolastica in concessione-contratto n. 104 di rep registrato al n. 1789 del 23.02.2021. Approvazione adeguamento PEF;

– Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24.07.2024 avente ad oggetto “Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio (punto n. 8)

La trattazione dei punti successivi è stata rinviata ad altra seduta. Il Consiglio Comunale, inoltre, ha proceduto alla elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: designato il dott. Cosimo Cafagna che, insieme ai due Revisori indicati dalla Prefettura, dott. Ezio Filippo Castoldi e dott.ssa Elisabetta Cipolloni, costituiranno il nuovo Collegio dei revisori dei Conti. Il Precedente Collegio, infatti, ha esaurito il suo mandato.