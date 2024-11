In vista dello sciopero generale proclamato dai referenti nazionali della CIGL e UIL per i lavoratori del comparto di Igiene Ambientale per venerdì 29 novembre prossimo, il Servizio di Igiene Urbana del Comune di Andria informa sui possibili disagi che potrebbero verificarsi nel servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti.

La Ditta Gial – Si.Eco, che si occupa del servizio in città, fa sapere che i servizi essenziali previsti per legge saranno garantiti e che ripristinerà comunque le eventuali disfunzioni nelle giornate successive, anche in relazione al numero di operatori che aderirà allo sciopero.