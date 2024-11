Non sono mancati certo i disagi da maggio scorso quando lo Stadio “Sant’Angelo dei Ricchi” è stato chiuso per consentire la riqualificazione della pista di atletica e non solo ma da ieri l’impianto nella parte nord della città di Andria è ufficialmente riaperto. Una struttura che ora potrà finalmente essere un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli sportivi non solo del calcio (impianto fondamentale per tutte le società andriesi e non solo) ma anche per l’atletica.

Lavori importanti nati grazie ad un finanziamento da un milione di euro dal PNRR, primo cantiere ad Andria ad esser concluso con questi fondi che hanno permesso in realtà una profonda riqualificazione dello Stadio.

All’evento presente anche il neo eletto presidente della FIDAL Puglia Eusebio Haliti.

Palpabile l’attesa per questa giornata che restituisce per la terza volta, sempre più moderno, l’impianto alla comunità dopo la prima inaugurazione e la successiva prima riqualificazione di qualche anno fa.

Ora la palla passa, per usare una metafora sportiva, alle associazioni che dovranno custodire e utilizzare il più possibile l’impianto. In particolare quelle che si occupano di atletica. Da questo punto di vista il CONI ha già lanciato diversi progetti di coinvolgimento di associazioni e giovani generazioni nelle scuole.

