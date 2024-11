Piantare un albero è seminare bene per il futuro. Ne sono consapevoli piccoli e grandi della scuola “Rosmini- Dante Alighieri” di Andria che questa mattina si sono ritrovati nel plesso “Falcone” per celebrare la Giornata nazionale degli alberi con canti e riflessioni.

“Silvano” è il nome scelto per il melograno piantato nel giardino della scuola grazie all’aiuto dei Carabinieri Forestali, un albero di cui da ora in poi i piccoli si prenderanno cura giorno dopo giorno.

Una giornata per ricordare l’importanza della cura e del rispetto per l’ambiente animata dai piccoli studenti con letture e canti, un modo di fare scuola alternativo con l’obiettivo di seminare semi di speranza per il futuro. Giornata dell’albero che segue quella dei diritti dell’infanzia celebrata ieri.

Il servizio