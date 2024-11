E’ convocato per mercoledì 27 novembre prossimo alle ore 16 il Consiglio Comunale.

Il Presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Vurchio, all’esito della Conferenza dei

Capigruppo dello scorso 18 novembre, ha proceduto alla convocazione in seduta pubblica

ed in adunanza ordinaria in un’unica convocazione. I lavori saranno resi pubblici con

trasmissione integrale in diretta streaming.

Questi i temi di discussione posti all’Ordine del Giorno: Convocazione Consiglio Comunale_ 27Novembre 2024